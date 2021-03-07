استطلاع: استمرار تراجع تأييد المواطنين لاتحاد ميركل المسيحي

أظهر استطلاع حديث استمرار تراجع تأييد المواطنين الألمان للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "قنطار" دوريا لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج " الألمانية الأسبوعية ونشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد أن تأييد المواطنين للاتحاد تراجع بنسبة نقطتين مئويتين وانخفض إلى 32 بالمئة.تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد تراجع بذلك عن النتيجة التي كان حققها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي بلغت آنذاك 32.9 بالمئة.وأضاف الاستطلاع أن تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يتغير وظل عند 16 بالمئة، ولم يتغير أيضا تأييد الألمان لحزب اليسار المعارض وظل عند نسبة 9 بالمئة.