الامتحان الموحد يُفاجئ طالبات الصف الثالث الإعدادي في مدرسة بطرة

"الامتحان خلص في 3 دقائق"، هكذا علقت طالبات مدرسة خديجة أم المؤمنين الإعدادية بنات بطرة البلد، فور خروجهن من امتحان مواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأولقبل موعد الانتهاء بنصف ساعة.وقالت الطالبة أسماء محمو لـ«الدستور»، إن اللغتين العربية والأجنبية والعلوم كانت في متناول الطالب المتوسط.وأشارت إلى أنها فوجئت بسهولة الامتحان بعد أن كان القلق يسيطر عليهم من فكرة التعرض لعدم التذكر كون الامتحان يشمل جميع المواد.وعلقت شروق فاروق الكالبة بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة خديجة أم المؤمنين: «كنت قلقانه ماجبش مجموع ثانوية عامة بس دلوقتي بقيت واثقه من النتيجة».فيما قالت والدة الطالبة مارتينا فؤاد، إن نظرة البهجة والفرحة على وجوه الطابات فور خروجهن، غيرت فكرتهن التي استمرت لأيام حول بعدم القدرة في الحصول على مجموع كبير للاتحاق بالثنوية العامة.وأكدت على أن الوزير قد أوفى بوعده تجاه الطلاب بعدم وضعهم في وضع حرج وسط تفشي وباء كورونا وقلق أولياء المور على أبنائهم.ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان الفصل الدراسي الأول في يوم واحد، من خلال ورقة موحدة تشمل كل المواد وسط اجراءات احترازية بالتزامن مع وباء كورونا.