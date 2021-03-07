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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سر تصدر عبود العمري «التريند» بعد وفاته في حادث سير

الأحد 07/مارس/2021 - 10:56 ص
عبود العمري
عبود العمري
إيمان ماهر
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توفي الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله العمري، المعروف بـ«عبود العمري»، إثر حادث سير فب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت.

وتصدر «العمري» التريند على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول حديث له قبل الحادث الذي أودى بحاته عن الموت.

وقال عبود العمري في الفيديو المتداول: «ما حدا بيموت قبل ما ينتهي أجله أو قبل ما تخلص وظيفته في الحياة بالدنيا هون».

وأكد أنه كان يقرأ آية قرآنية غيرت حياته وجعلته يؤمن بأن كل شيء بيد الله، وأن الله سيخرجه من أي موقف يحدث له، وأنه كان يقرأها قرابة 20 مرة يوميًا.

وأوضح أن تلك الآية هى «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم - سورة يونس الآية 107».

وعلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على حادث وفاته، بأنه تمت متابعة ما حدث من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب أفريقيا، وتبين أن حادث سير تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب إفريقيا وتحديدا في مدينة كيب تاون.

والعمري من مواليد عام 1998، وعرف عنه أنه مدون كوميدي على مواقع التواصل، وله متابعون كثر، ولد ونشأ في الأردن.

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