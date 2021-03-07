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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 650 مواطنا بقرى جنوب البحر الأحمر ضمن «حياة كريمة»

الأحد 07/مارس/2021 - 10:56 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
علي عواد
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أعلنت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة البحر الأحمر، أن القوافل العلاجية التي انطلقت من منتصف الأسبوع الماضي بقرى جنوب البحر الأحمر، ضمن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أجرت الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا لقرابة 650 مواطنا بمدينة حلايب، وقرى أبرق، والخير، ومرسى حميرة بالشلاتين.

واكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أن القافلة العلاجية التي وصلت لقرية أبرق شمال الشلاتين قامت بالكشف الطبي وصرف العلاج لـ 98 مواطنا من سكان قرية أبرق والخير المجاورة لها، ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة التي استهدفت منطقة أبرق قامت بإجراء فحص معملي لـ 31 مواطنا، وكشف مبكر على الأمراض المزمنة لـ 29 شخصا، وصرف العلاج لهم مجانا، وفى مدينة حلايب تم الكشف لمدة يومين على 450 مواطنا، وإجراء فحص معملي لـ 78 شخصا، و16 فحص أشعة، و65 مواطنا كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأوضح "مرعي"، أنه في قرية مرسى حميرة جنوب البحر الأحمر، تم الكشف على 83 مواطنا وصرف العلاج لهم مجانا ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم اجراء فحص معملي لـ 23 مواطنا، والكشف المبكر عن الامراض المزمنة لـ 32 مواطنا.

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