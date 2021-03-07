ارتفاع إصابات كورونا في تركيا لأكثر من مليونين و769 ألفا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى مليونين و769 ألفا و230 حالةوأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في تركيا وصل إلى 28 ألفا و965 حالة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين في تركيا ارتفع إلى مليونين و616 ألفا و139 شخصا.