«تعليم مطروح»: امتحان الإعدادية المجمع في مستوى الطالب المتوسط

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، مسار الامتحان المجمع الخاص بالشهادة الإعدادية وذلك للاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة للطلاب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المحكمة والتدابير الوقائية المشددة بكافة اللجان الامتحانية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.وأوضح "سلامة" أن 9397 طالبا بكافة الإدارات التعليمية بمطروح أدوا الامتحان فترة واحدة لمدة ساعتين وسط أجواء هادئة ومناسبة يسودها الانضباط والالتزام مؤكدًا أن الامتحان اشتمل أسئلة للخمس مواد الأساسية بنظام الاختيار من متعدد وفقا للمواصفات الامتحانية التي أقرتها الوزارة حيث جاءت واضحة وخالية من والغموض وفي مستوى الطالب المتوسط.واطمأن "وكيل تعليم مطروح" من خلال غرفة عمليات المديرية بمرسى مطروح أن العملية الامتحانية تسير في هدوء وسهولة مع التزام كافة المشاركين بامتحان الاعدادية بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية ولم ترد أي شكوى بكافة الإدارات التعليمية.