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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تحصل على 13 مليون جرعة «لقاح كورونا» من موديرنا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:54 ص
موديرنا
موديرنا
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أعلن مسئولون بارزون في الفلبين، اليوم الأحد، أن شركة موديرنا الأمريكية سوف تزود البلاد بنحو 13 مليون جرعة لقاح مضاد لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة الأمريكية في مانيلا في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) المحلية على موقعها الإلكتروني أن اتفاق الحكومة الفلبينية مع موديرنا أصبح ساريا بعد اجتماع عقد بين الجانبين في الليلة الماضية، ليتم إضافة لقاح موديرنا إلى اللقاحات المتاحة في هذا البلد الذي بدأ برنامج التطعيم الخاص به هذا الشهر فقط.

وقالت موديرنا في بيان نشرته عقب الاجتماع إن عمليات التسليم يمكن أن تبدأ بحلول منتصف العام وتعهدت بالعمل مع المنظمين المحليين لتأمين الموافقة الطارئة على استخدام لقاحها.

وأضاف ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا "نحن نقدر الثقة في موديرنا ومنصة mRNA الخاصة بنا والتي أظهرتها حكومة الفلبين ولا نزال ملتزمين بإتاحة لقاحنا في كل قارة للمساعدة في إنهاء هذا الوباء العالمي".

كما أكدت الشركة أن لقاحها الذي يؤخذ على جرعتين يحقق معدل نجاح بنسبة 94٪.. وقد حظى بالموافقة على استخدامه في حالات الطواريء من قبل المنظمين الأمريكيين في أواخر عام 2020.

وفي مانيلا، أكد مسئولون أنه بجانب صفقة الـ 13 مليون جرعة المتفق عليها مع موديرنا، فإن البلاد في طريقها لإبرام صفقة منفصلة لـ 7 ملايين جرعة أخرى، مما يرفع إجمالي الصفقات المبرمة مع الفلبين بشأن اللقاحات إلى 20 مليون جرعة، كما قال السفير الأمريكي لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز يوم أمس السبت.

في الوقت نفسه، من المنتظر أن تتسلم الفلبين مساء اليوم الأحد 38 ألفا و400 جرعة إضافية من اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، في إطار مبادرة كوفاكس العالمية، التي تعهدت مسبقا بإمداد البلاد بـ 4.5 مليون جرعة من اللقاحات بحلول شهر مايو القادم.

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