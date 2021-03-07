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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية بأسوان

الأحد 07/مارس/2021 - 10:52 ص
حريق
حريق
أسوان_إسراء توفيق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، صباح اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بعقار كائن بشارع أبطال التحرير وسط المدينة، ولا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، وإدارة الحماية المدنية بأسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار كائن بشارع أبطال التحرير وسط المدينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، والإسعاف لتقديم الخدمات الطبية اللازمة ونقل مصابي الحادث في حين وجود حالات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق لم ينتج عنه خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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