«أوهام التراث العربي» محاضرة ثقافية في مكتبة الإسكندرية

يقدِّم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة ثقافية بعنوان "أوهام في التراث العربي الإسلامي"، وذلك غدًا الاثنين الموافق 8 مارس.يُلقي المحاضرة الدكتور حسين سليمان رئيس قسم الدراسات والفعاليات الأكاديمية بمركز المخطوطات.تتناول المحاضرة مجموعة من الأفكار والمصطلحات المنتشرة في كل أنحاء العالم، والمستخدمة في المؤلفات الأكاديمية والثقافية، وهي مصطلحات جديدة على الفكر الإسلامي، ولا علاقة لها بالتراث الذي كتبه المسلمون في الماضي، مما جعل البعض يتوهم في صحة تلك الأفكار ويدافع، بل ويقاتل من أجل تحقيقها وهي ليست من أصل تراثه الفكري.وتأتي تلك المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات يقيمها مركز المخطوطات بعنوان "في التراث العربي الإسلامي"؛ والتي يعمل من خلالها المحاضر على التعريف بالجوانب المختلفة التي أبدع فيها العرب والمسلمون في ماضي الحضارة العربية الإسلامية.