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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

16 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بـ125 مليون جنيه في مطروح

الأحد 07/مارس/2021 - 10:50 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مواصلة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن إجمالي عدد الطلبات حتى الآن بلغ 16.069 ألف طلب بإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 125.2 مليون جنيه.

وناشد محافظ مطروح المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بنهاية مارس الجاري.

وأوضح محافظ مطروح، أنه يتم استقبال طلبات التصالح خلال أوقات العمل الرسمية والفترة المسائية وأيام الإجازات الرسمية والعطلات، مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم والإسراع في تسهيل الإجراءات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما فى تشجيع المواطنين والتيسير عليهم.

وتابع، أنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد 40% خلال شهر مارس بدلًا من تسديد نسبة جدية التصالح والتي تراوحت مابين 25% إلى 35% خلال الفترة الماضية.

وأشار محافظ مطروح بأنه تم إصدار تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها.

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