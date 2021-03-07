خسائر «العربية وبولفارا» ترتفع 255% خلال 2020

أظهرت المؤشرات المالية لشركة "العربية وبولفارا" للغزل والنسيج، عن العام الماضي، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 254.7%، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 18.66 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 5.26 مليون جنيه خلال 2019.وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 29.89 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 38.68 مليون جنيه خلال العام السابق له.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغت 13.6 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.7 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 22.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 29.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.