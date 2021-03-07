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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«إيسترن كومباني» تبيع 450 ألف سهم خزينة الخميس

الأحد 07/مارس/2021 - 10:48 ص
إيسترن كومباني
إيسترن كومباني
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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قالت الشرقية "إيسترن كومباني"، إنه تم تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول الخميس 4 مارس 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنه تم بيع أسهم خزينة بنحو 450 ألف سهم خلال جلسة الخميس الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة على بيع أسهم الخزينة المملوكة للشركة والمشتراة خلال الفترة من 24 مارس و31 مايو 2020، بعدد 35.38 مليون سهم خزينة بسعر السوق يوم التنفيذ.

وحققت الشرقية -إيسترن كومباني- 2.54 مليار جنيه أرباحًا خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات النشاط، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19% على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6% على أساس سنوي.

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