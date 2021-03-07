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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

314 ألفا تلقوا لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:48 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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تلقى أكثر من 300 ألف شخص في كوريا الجنوبية لقاحات مضادة لفيروس كورونا، منذ أن بدأت البلاد حملة التطعيم الواسعة الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وطبقا لفريق العمل، المسؤول عن حملة التطعيم، فإنه حتى الساعة 12 صباح اليوم، تم تطعيم إجمالي 314 ألفا و656 شخصا، من بينهم حوالي 17 ألف، تلقوا لقاحات أمس السبت.

وتلقى حوالي 301 ألف شخص لقاحات "استرازينيكا" بينما تلقى حوالي 5270 شخصا لقاحات "فايزر".

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