314 ألفا تلقوا لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية

تلقى أكثر من 300 ألف شخص في كوريا الجنوبية لقاحات مضادة لفيروس كورونا، منذ أن بدأت البلاد حملة التطعيم الواسعة الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.وطبقا لفريق العمل، المسؤول عن حملة التطعيم، فإنه حتى الساعة 12 صباح اليوم، تم تطعيم إجمالي 314 ألفا و656 شخصا، من بينهم حوالي 17 ألف، تلقوا لقاحات أمس السبت.وتلقى حوالي 301 ألف شخص لقاحات "استرازينيكا" بينما تلقى حوالي 5270 شخصا لقاحات "فايزر".