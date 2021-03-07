3276 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 3 آلاف و276 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ منتصف أكتوبر الماضي، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 594 ألفًا و412 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن 10 آلاف و516 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 545 ألفًا و853 متعافيًا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد 36 ألفا و43 حالة، أو ما يمثل 1ر6% من اجمالي عدد المصابين.وبحسب الوزارة، تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و516 وفاة.