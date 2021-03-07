رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3276 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الأحد 07/مارس/2021 - 10:47 ص
بكورونا في الفلبين
بكورونا في الفلبين
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 3 آلاف و276 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ منتصف أكتوبر الماضي، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 594 ألفًا و412 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن 10 آلاف و516 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 545 ألفًا و853 متعافيًا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد 36 ألفا و43 حالة، أو ما يمثل 1ر6% من اجمالي عدد المصابين.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و516 وفاة.

موضوعات متعلقة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

«الكسنزانية» ترحب ببابا الفاتيكان.. وتعترض لـ«تجاهل أهل السنة» بالعراق

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع فيتا كلوب

الصور

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات