بريطانيا تنضم إلى حملة «كِمامة» لتمكين المرأة الصعيدية بمواجهة كورونا

انضمت المملكة المتحدة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أعمال حملة "كمامة"، بالشراكة مع مختبر التمويل البديل "نية-Neya"، وتدعم الحملة النساء العاملات في "مؤسسة النداء" في صعيد مصر، للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي تترتب على فيرزس كورونا "كوفيد-19".وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة، تعمل البلدان على معالجة تأثيرها على حياة الناس وسبل عيشهم واقتصادهم، فخلال العام الماضي، تم إطلاق "حملة كمامة" وسط تفشي كورونا في مصر، حيث قامت المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء-ENID) بسرعة الاستجابة عن طريق تحويل أنشطتها من إنتاج الملابس الجاهزة إلى إنتاج الكمامات الطبية، ومن خلال الحملة ومن أجل مكافحة الفيروس تم جمع حوالي 300 ألف جنيه مصري، ما وفر وظائف لأكثر من 100 امرأة يعملن في المصنع بمحافظة قنا.وأنتج المصنع ما يقرب من 63 ألف كمامة بأسعار تنافسية للمجتمعات الضعيفة في قنا وسوهاج والأقصر منذ إطلاق الحملة، تدعم مساهمة المملكة المتحدة المالية البالغة10 آلاف جنيه إسترليني من تمكين المرأة اقتصاديا في صعيد مصر والحفاظ على سبل عيشها التي كاد كوفيد 19 يتسبب في فقدانها.وقال السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة، التي حققت بالفعل نجاحًا حقيقيًا في مساعدة المجتمعات الضعيفة على حماية نفسها من كوفيد-19، ومن خلال دعم هذه الحملة، نوفر أيضًا بشكل مباشر العمالة والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وهي أولوية قصوى بالنسبة للمملكة المتحدة. وهذا جزء من شراكتنا الأوسع مع مصر ودول أخرى حول العالم لضمان التعافي من كورونا، سواء من خلال إمدادات معدات الوقاية الشخصية أو التدريب الطبي أو الحصول على اللقاح".فيما أكدت المدير التنفيذي لمبادرة النداء (ENID) وعضو مجلس أمناء مؤسسة النداء، الدكتورة هبة حندوسة، أن "مؤسسة النداء سعيدة للغاية بالشراكة مع السفارة البريطانية التي انضمت إلى حملة (كمامة)، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونية، وتقدم دعمًا سخيًا لإنتاج الكمامات في محافظة قنا، وهذا يقدم نموذجا لجميع شركات القطاع الخاص للشراكة مع منظمات المجتمع المدني لمكافحة وباء كورونا، مع المساهمة في تمكين المرأة! وتظهر شهادات النساء مدى قوتهن عند محاربة الصور النمطية في واحدة من أكثر المجتمعات محافظة في مصر، وتفخر مؤسسة النداء بقدرتها على تغيير العقليات في قنا، حيث يقوم الآباء والأزواج الآن بدعم بناتهم وزوجاتهم للتقدم وقيادة الطريق، بما يتجاوز الاهتمام بالأعمال المنزلية".وأوضحت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أهمية حملة "كمامة" في خلق بيئة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الأكثر ضعفًا في صعيد مصر، وسلطت الضوء على أن "الأفقر هم الأقل قدرة على مواجهة آثار الوباء، ودعم ENID يعني المزيد من فرص العمل وتوليد الدخل للناس، وخاصة للنساء، والمساهمة المباشرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".وقالت هنا السادات، المؤسس والرئيس التنفيذي لنية: "نحن سعداء بتمكننا من دعم مجتمعنا المحلي وشركائنا خلال هذا الوقت العصيب".تعد حملة "كمامة" جزءًا من حملة "التضامن ضد كورونا الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تهدف إلى إشراك المجتمعات في دعم الحلول المحلية لهذه الأزمة العالمية÷ ويمكن انضم إلى حملة #كمامة عبر الإنترنت باستخدام: # TogetherAgainstCOVID19 #Kemama.