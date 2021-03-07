رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:47 ص
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
طباعة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ السبت المقبل.

ونص المنشور على بدء الفصل الدراسى الثاني يوم السبت المقبل 13 من مارس الجاري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمن منشور قطاع المعاهد الأزهرية ما يلي:
1 - التأكد من توزيع المنهج الدراسي المعدل للتيرم الثاني على جميع المدرسين كما ورد من القطاع.
2- سرعة إعداد جدول الفصل الدراسي الثاني على المعلمين مع الاسترشاد بجدول الفصل الدراسي الأول.
3- الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.
4- التنبيه على المعلمين بمتابعة الطلاب فيما يخص استفادتهم من الحصص الإلكترونية ومشاهدة الدروس المصورة المذاعة على القنوات الفضائية وفقا للخريطة المعلنة على صفحة المركز الإعلامي التعليمي لقطاع المعاهد.
5- التنبيه على جميع موجهي المواد بمتابعة المعلمين لتفعيل طرق التعلم عن بعد، وحث الطلاب على الاستفادة منها ومتابعتها.
6- الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بكل معهد أثناء الفصل الدراسى الثاني، والتأكد من وجود جميع الأدوات الخاصة بذلك، والعمل على تدبير النواقص منها بأقصى سرعة.
ونص المنشور على الانتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول عقب انتهاء كل مادة، والبدء في رصد درجات الصفوف التي تنتهي امتحاناتها.

موضوعات متعلقة

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

الصور

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات