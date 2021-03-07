الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ السبت المقبل.ونص المنشور على بدء الفصل الدراسى الثاني يوم السبت المقبل 13 من مارس الجاري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وتضمن منشور قطاع المعاهد الأزهرية ما يلي:1 - التأكد من توزيع المنهج الدراسي المعدل للتيرم الثاني على جميع المدرسين كما ورد من القطاع.2- سرعة إعداد جدول الفصل الدراسي الثاني على المعلمين مع الاسترشاد بجدول الفصل الدراسي الأول.3- الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.4- التنبيه على المعلمين بمتابعة الطلاب فيما يخص استفادتهم من الحصص الإلكترونية ومشاهدة الدروس المصورة المذاعة على القنوات الفضائية وفقا للخريطة المعلنة على صفحة المركز الإعلامي التعليمي لقطاع المعاهد.5- التنبيه على جميع موجهي المواد بمتابعة المعلمين لتفعيل طرق التعلم عن بعد، وحث الطلاب على الاستفادة منها ومتابعتها.6- الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بكل معهد أثناء الفصل الدراسى الثاني، والتأكد من وجود جميع الأدوات الخاصة بذلك، والعمل على تدبير النواقص منها بأقصى سرعة.ونص المنشور على الانتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول عقب انتهاء كل مادة، والبدء في رصد درجات الصفوف التي تنتهي امتحاناتها.