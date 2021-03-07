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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تطالب أمريكا بعدم التدخل في شؤونها

الأحد 07/مارس/2021 - 10:46 ص
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
وكالات
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ناشد وزير الخارجية الصيني وانج يي الولايات المتحدة الأمريكية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقال الوزير الصيني اليوم الأحد في مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس نواب الشعب الصيني إن الصين ترفض أية "اتهامات لا أساس لها".

وأضاف أنه يجب صياغة العلاقات بصفتها "منافسة صحية"- وليس "من خلال عمليات الإدانة"، وقال إن الصين منفتحة لاستكشاف تعاون جديد.

ولكنه أكد أنه يتعين على واشنطن "إبعاد أية قيود غير منطقية في التعاون وعدم خلق أية عوائق" من أجل وضع العلاقات على طريق جديد.

يذكر أن العلاقات بين كلا البلدين اللذين يعدان أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم شهدت انحدارا تاريخيا تحت رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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