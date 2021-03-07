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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أرباح «الإسكندرية للأدوية» تهبط 18% في 7 أشهر

الأحد 07/مارس/2021 - 10:46 ص
الإسكندرية للأدوية
الإسكندرية للأدوية
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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كشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 18.4 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 111.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل أرباح بلغت 136.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالية الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 684.69 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 623.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل نحو 580.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 531.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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