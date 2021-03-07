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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

50 مواطنا من القليوبية حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن

الأحد 07/مارس/2021 - 10:45 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بالمستشفيات التي تم تحديدها لاستقبال المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى بيان له، أنه تم تطعيم 50 مواطنا حتى الآن، وأن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية هى مستشفى كفر شكر المركزى، وتستقبل المواطنين بدءًا من الساعة 3 عصرا وحتى الثامنة مساء، ومستشفى معهد ناصر من الساعة 8 صباحًا حتى الثامنة مساءً، وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة، وتحديد مواعيد وأماكن تلقى اللقاح.

وأشار "عبد الغنى" إلى أنه بالنسبة للمواطنين الغير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال نفس المركز ولا يتم تطعيمهم إلا بعد وصول رسالة لهم بالموعد ومكان التطعيم.

وأكد الدكتور خالد عبد الغنى، على المتابعة المستمرة من مديرية الصحة لسير العمل والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد.

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