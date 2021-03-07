استمرار ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة التركية

شهدت الأسواق المصرفية التركية، استقرارًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مع ثاني أيام العطلة الأسبوعية، اليوم الأحد، إذ استقر سعر الدولار الأمريكي عند 7.53 كان قد سجلها بالأمس.وفي الوقت نفسه استقر سعر جرام الذهب عند 411 ليرة تركية، فيما ارتفع سعر صرف اليورو مسجلًا 8.98 بعد أن سجل بالأمس 8.97 ليرة تركية.يذكر أن ديوان المحاسبة التركي، أعلن الجمعة الماضية، عن ارتفاع العجز العام داخل إدارات الديوان، لعام 2020 ليصل نحو 216 مليون ليرة تركية، بعد أن كان 9 ملايين ليرة تركية في عام 2002.ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «جرتشاك خبرجي» التركي، فقد وصل العجز العام منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم علي مدى 18 عامًا وحتى الآن 4.5 مليار ليرة تركية.