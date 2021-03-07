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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استبعاد فلسطيني ولبنانية خارج البلاد.. وإعادة الجنسية المصرية لـ12 مواطنا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:52 ص
الجنسية المصرية
الجنسية المصرية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها الصادر اليوم الأحد الموافق 7 مارس، عددًا من القرار الهامة، التي أصدرتها وزارة الداخلية، بشأن الجنسية المصرية، لبعض الأشخاص الراغبين بالتجنس بالجنسية الأجنبية، وأيضًا سحب ترحيل من هم يمثلون خطورة على الأمن لخارج البلاد.

ووفقًا للقرار رقم 148 لسنة 2021، وبعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب داخل البلاد، يتم إبعاد سهيلة سهيل كريدية «لبنانية الجنسية»، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وطبقًا للقرار رقم 149 لسنة 2021، وبعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، يم إبعاد عزمي حسن حسين العمايرة «فلسطيني الجنسية»، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وترد الجنسية المصرية، لـ12 مواطنًا، طبقًا للقرار رقم 167 لسنة 2021، المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق، أولهم عصام أحمد إبراهيم، وآخرهم أحمد محمد محمد.

ويؤذن لـ21 مواطنًا، طبقًا للقرار رقم 186 لسنة 2021، أولهم يحيى هاشم يحيى عطية، وآخرهم مينا ماهر مرتجي، المدرج أسمائهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وبحسب القرار رقم 184 لسنة 2021، يؤذن لـ22 مواطنًا، المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق، أولهم عمرو فاروق أبو العلا، وآخرهم باسل علاء حماد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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