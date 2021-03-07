«آبل» توفر خدمة جديدة تتعلق بالصور والفيديوهات لمستخدمي «آي كلاود»

أطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل خدمة جديدة، تتيح للمستخدمين نقل الصور وملفات الفيديو المخزنة على خدمة الحوسبة السحابية التابعة لآبل آي كلاود بشكل جماعي إلى خدمة جوجل فوتوز.وبسحب تقرير موقع «ماك رومرز» المعني بموضوعات التكنولوجيا فإنه يمكن الوصول إلى هذه الخدمة على صفحة خصوصية «آبل» تحت زر «نقل نسخة من بياناتك».ووفقًا لموقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن المستخدم يحتاج إلى آلية تأكيد الهوية ثنائية الخطوات «آبل أي.دي»، والتأكد من وجود مساحة تخزين كافية في حسابه على خدمات جوجل.وتستغرق العملية ما بين ثلاثة وسبعة أيام، وهي ما تبدو بطيئة لكنها مازالت أفضل من نقل الصور والفيديوهات يدويا بشكل فردي.