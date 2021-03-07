الري: تأهيل 1162.6 كيلو متر من الترع

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، والذى يعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، الأحد، من إنجاز تأهيل وتبطين 1162.674 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع وأزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة.من جهته أكد المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعى تبطين الترع والرى الحديث، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات، ويساهم فى ترشيد المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وضمان وصولها إلى النهايات، وتطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه.وأوضح السعدى، إنه يتم متابعة الأعمال الجارية وتنفيذ الأعمال بصورة ممتازة وتلافى بعض الملاحظات التي يتم رصدها أثناء المرور، بجانب ضبط جودة التنفيذ، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها.