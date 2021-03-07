قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بالقدس والضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد 4 فلسطينيين من القدس والضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فتية من القدس بينهم شقيقان؛ بعد أن داهمت منزلهم في بلدة حزما شمال شرق القدس، موضحة أن القوات اعتقلت مواطنا من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.