ليبيا تسجل 37 وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 37 وفاة و1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، إضافة إلى شفاء 1130 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال المركز، في بيان اليومي بشأن مستجدات الوضع الوبائي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن مختبراته تسلمت 5700 أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4542، فيما تم التأكد من إصابة 1158، منها 841 جديدة و317 مخالطة.وبحسب المركز، ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الجائحة إلى 138 ألفا و640 حالة، منها 10 آلاف و525 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 125 ألفا و842 حالة، فيما تم تسجيل 2273 وفاة.