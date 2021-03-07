رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تسجل 37 وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:41 ص
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
عبير سليم
طباعة
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 37 وفاة و1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، إضافة إلى شفاء 1130 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز، في بيان اليومي بشأن مستجدات الوضع الوبائي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن مختبراته تسلمت 5700 أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4542، فيما تم التأكد من إصابة 1158، منها 841 جديدة و317 مخالطة.

وبحسب المركز، ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الجائحة إلى 138 ألفا و640 حالة، منها 10 آلاف و525 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 125 ألفا و842 حالة، فيما تم تسجيل 2273 وفاة.

ليبيا تسجل 37 وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا
ليبيا تسجل 37 وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بلاغ ضد عبدالله رشدي لوصفه المرأة العاملة بـ«سيدات الاستروكس»

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

الصور

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

الأكثر قراءة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات