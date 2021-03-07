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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 18 متظاهرا خلال مسيرات مناهضة للحكومة في تايلاند

الأحد 07/مارس/2021 - 10:38 ص
اعتقال متظاهرا في
اعتقال متظاهرا في تايلاند
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اعتقلت الشرطة التايلاندية 18 متظاهرا أثناء مسيرات مناهضة للحكومة أقيمت على مدار أمس وشارك فيها المئات من المواطنين.

وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن المتظاهرين نفوا جميعهم التهم الموجهة إليهم فيما يتعلق بالمظاهرات الجديدة ضد الحكومة.

كانت احتجاجات مناهضة للحكومة قد استؤنفت وسط إجراءات أمنية مشددة أمس في 4 مواقع في بانكوك ونونثابوري، خوفا من وقوع اشتباكات مثلما وقعت الأحد الماضي بين محتجين وشرطة السيطرة على الحشود.

وتظاهر المئات في بانكوك أمس؛ للاحتجاج على قانون ذم الذات الملكية الصارم في تايلاند وسجن العديد من النشطاء البارزين المؤيدين للديمقراطية.
يذكر أن المتظاهرين جزء من حركة يقودها الشباب انطلقت الصيف الماضي، داعية إلى إصلاح شامل لحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا وإلغاء دستور البلاد.

ويطالب المحتجون بإلغاء قانون ذم الذات الملكية الذي يحمي الملك ماها فاجيرالونجكورن والعائلة المالكة من التشهير، ويفرض عقوبات تصل إلى 15 عامًا لكل تهمة وتم تفسير القانون على نطاق واسع ليشمل أي موقف يُنظر إليه على أنه سلبي تجاه أفراد العائلة المالكة.

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