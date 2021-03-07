صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

تنشر «الدستور» صورة لإقرار ولي الأمر في حالة رغبته في عدم حضور الطالب إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في حالة رغبة ولي الأمر، في عدم حضور الطالب إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني، يجب أن يقوم بتحرير إقرار بالمدرسة مرفق معه صورة بطاقة ولي الأمر ويقر فيه بأنه سوف يتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم على أن يحضر أيام الاختبارات فقط.وطالبت الوزارة ولي أمر الطالب بضرورة التوجه إلى المدرسة بنفسه لكتابة الإقرار بعدم الحضور في الترم الثاني أو أن يقوم بطباعة نموذج الإقرار المرفق والإمضاء عليه وأن يرفق معه صورة الرقم القومي.