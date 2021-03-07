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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الملا»: خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023

الأحد 07/مارس/2021 - 10:35 ص
طارق الملا
طارق الملا
سيد الابنودى
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تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 2.3 مليار دولار، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60٪، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التي ينفذها قطاع البترول خاصة في مجال التكرير، لتحقيق خطة الوزارة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بحلول عام 2023.

وأوضح «الملا»، في بيان اليوم الأحد، أن هذه التوسعات تأتي ضمن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التى ينفذها قطاع البترول والتى شملت مشروع وحدة إنتاج البنزين بشركة أنربك بالإسكندرية ومجمع إنتاج البنزين والسولار بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول وبدء مراحل التشغيل التجريبي بنهاية عام ٢٠٢٠ إيذانًا للتشغيل النهائى خلال الفترة القليلة القادمة، فضلًا عن تنفيذ مجمع لإنتاج السولار الجارى انشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك).

ولفت إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لإنتاج منتجات بترولية بالمواصفات العالمية، وتشارك فيها بتصميم وتنفيذ الأعمال الشركات الوطنية إنبى وبتروجت اللتان تبوأتا مكانة كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى وأمامهما فرص واعدة في السوق العالمية ومنافسة كبريات الشركات في هذه المجالات.

ونوه بأنه تم وضع خطط عاجلة للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتعويض فترات التأخير في توريد بعض المعدات والخامات من الخارج خلال العام الماضي؛ نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم.

وأكد أن استراتيجية الوزارة في مجال التكرير تستهدف الاستمرار في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى التي شهدت استقرارًا واضحًا نتيجة تنفيذ خطة طموح استهدفت تطوير صناعة التكرير، من خلال رفع كفاءة القدرة التشغيلية للمصافي القائمة وانشاء مشروعات تكرير جديدة روعى فيها التوزيع الجغرافى بمحافظات مصر لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية والمساهمة في تحقيق المشروع القومي، لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتخزين البترول والغاز.

رافق الوزير خلال الزيارة رؤساء هيئة البترول والقابضة للبتروكيماويات وميدور وإنبى وبتروجت ومعاون وزير البترول للنقل والتوزيع، ونواب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية.
«الملا»: خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023
«الملا»: خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023
«الملا»: خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023
«الملا»: خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023
«الملا»: خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023
«الملا»: خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023
«الملا»: خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023
«الملا»: خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023

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