أسباب دعوة أعضاء الجمعية العمومية لمدينة الجلود لاجتماع عام

دعا مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكي في مدينة بدر، إلى اجتماع أعضاء الجمعية العمومية من ملاك وصناع قطاع دباغة الجلود، بناءً على رغبة عدد كبير من كبار وأبناء الملاك.وأشار رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكي، في تصريحات، إلى أن الجمعية ستناقش المشاكل التى يُعاني منها قطاع دباغة الجلود في المدينة، بحضور قيادات شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، المملوكة للدولة.أوضح أن جدول أعمال الجمعية العمومية سيناقش أعباء ومشاكل الإنتاج في "مدينة الجلود" بالروبيكى؛ وهى كالتالى:-إنشاء لائحة إلتزامات وحقوق لمدينة الجلود فى الروبيكى لتنظيم العلاقة بين الملاك والمصنعين والإدارة التنفيذية؛ خصوصًا في قطاعات الخدمات لزيادة التنمية فى المدينة.- دراسة إنشاء "خط مياه" بديل؛ نظرًا لأن المياه روح صناعة "دباغة الجلود" وخط واحد لا يكفى ولا يأمن احتياجات المدينة من "المياه".- ايجاد حلول عاجلة بالتعاون مع مكاتب الملحق التجارى فى كل دولة لتسويق منتجات دباغة الجلود فى مرحلة التشطيب النهائى للمساهمة فى التسويق وفتح أسواق جديدة؛ نظرًا لكثرة المخزون من الإنتاج وقلة الطلب العالمى، خصوصًا فى ظل جائحة "كورونا" وعدم استيعاب السوق المحلى لكل إنتاج المدينة.- مخاطبة مركز تحديث الصناعة بشأن إمكانية الحصول على دعم تمويلى من إحدى الجهات المانحة لحفر آبار فى المدينة لتقليل التكاليف؛ وليكون بديلا فى حال انقطاع المياه.- مخاطبة وزارة الإسكان فى عودة حصة المدينة من الوحدات السكنية المخصصة لها فى مشروع الإسكان الاجتماعى لتسكين العاملين فى مصانع المدابغ بها؛ لتقليل تكاليف أعباء انتقال العمال من مصر القديمة.- مخاطبة رئيس الحكومة لدراسة حل فورى؛ بسبب إغراق السوق المحلى من واردات الخارج من منتجات الأحذية والشنط المصنعة من البلاستيك التى ساعدت فى تدمير الصناعة.- مناقشة قلة أعداد خطوط أتوبيسات النقل العام المخصصة للمدينة لمخاطبة محافظ القاهرة لزيادتها لأنها العامل الأول فى تنمية المدينة.- ما يستجد من أعمال.