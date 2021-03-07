خبير أمريكي: بايدن يسير عكس التوقعات السابقة لوصوله إلى البيت الأبيض

اعتبر خبير أمريكي أن المؤشرات الأولى لسياسة الرئيس جو بايدن الخارجية، لا تتواكب مع قدر التوقعات السابقة لوصوله إلى البيت الأبيض.وقال الخبير تيد جالين كاربنتر، الباحث في شؤون الدراسات الأمنية بمعهد كاتو وخبير الشؤون الدولية، إن الرواية السائدة في وسائل الإعلام هي أن انتخاب بايدن يعني عودة "الراشدين" و"المحترفين" للأخذ بزمام أمور سياسة الولايات المتحدة الخارجية بعد أربعة أعوام مما يراه البعض سلوكا خطيرا لهواة، من جانب الرئيس السابق دونالد ترامب ومن قام بتعيينهم.ويقول كاربنتر في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن الأحداث التي تكشفت لاحقا تثبت عكس ذلك، مشيرا إلى أنه يجب أن تدق العديد من الإجراءات المبكرة لإدارة بايدن أجراس الخطر لدى الكونجرس، والشعب الأمريكي.وأوضح: "السؤال الوحيد هو ما إذا كانت هذه الزلات تعكس عدم كفاءة أم غطرسة".وبحسب التقرير، ظهر أحد المؤشرات المثيرة للقلق حتى قبل أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية، حيث دعا سفير تايوان الفعلي لدى الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيبه، وهي المرة الأولى التي يُمنح فيها هذا التكريم منذ حولت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية إلى جمهورية الصين الشعبية في عام 1979.