رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسواق العالمية تدفع البورصة لارتفاع جماعي بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 07/مارس/2021 - 10:32 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، على نحو جماعي لدى مستهل تعاملات، اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، بدعم من الصعود القوى للاسهم الكبرى والقيادية بالسوق، على خلفية التعافي الذي شهدته أسواق المال العالمية يوم الجمعة الماضي.

وربح رأس المال السوقي لأسم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، مع بدء التداول ليصل إلى مستوى 695.362 مليار جنيه.

و صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 11487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2261 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 14004 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4424 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 3227 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 4414 سهم، 275 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 8147 سهم، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة الإسامعيلةي الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 15 ألف سهم.

و أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أنه تم تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، بنحو 450 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، صافي خسائر بلغ 18.66 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 5.26 مليون جنيه خلال 2019، بنسبة نمو 254.7%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 29.89 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 38.68 مليون جنيه خلال العام السابق له.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بلغ 111.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل أرباح بلغت 136.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالية الماضي، بنسبة انخفاض 18.4%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال سبعة أشهر إلى 684.69 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 623.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

الصور

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

الأكثر قراءة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات