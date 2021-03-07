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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:03 ص
كوكا
كوكا
هويدا سعيد
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تحل اليوم 7 مارس ذكرى ميلاد الفنانة كوكا، التي اشتهرت بأدوار البدوية والتي جسدتها ببراعة كبيرة وكانت تعتبر في ذلك الفترة الوحيدة التي تقوم بتلك الأدوار.

- بدايتها الفنية

اسمها الحقيقي ناجية إبراهيم هلال وهي من مواليد السودان، وبدأت مشوارها الفني من خلال العمل في الاستوديوهات ممونتيرة، وهناك تعرفت على المخرج نيازي مصطفى وبدأت مشورها الفني.

-دفعت زوجها للزواج من غيرها

بعد أن اكتشفها المخرج نيازي مصطفي تزوج منها، ولكن ولم تستطع ان تنجب منه أي أطفال، فدفعته للزواج بأخرى لعدم قدرتها على الإنجاب فتزوج من الراقصة والممثلة نعمت مختار.

دائما ما كنت تظهر علينا الفنانة كوكا بالملابس البدوية، بسبب ارتباطها بالأدوار التي تجسد هذه الشخصية، نظرا لأنها في بدايتها كانت أكثر أعمالها تجسد الأدوار البدوية.

- إكسسوراتها

دائما كانت تتزين بالإكسسورات المرتبطة بالزاي البدوي، وهذا ما كان يميزها بشكل كبير فترتدي إكسسورات الفضة والملونة من غوايش وحلقان، وغيرها من، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالاتها بالملابس البدوية إلي الملابس العصرية.
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية
في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية

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