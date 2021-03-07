في ذكرى ميلاد كوكا.. من مونتيرة إلى أشهر بدوية بالسينما المصرية

- بدايتها الفنية



-دفعت زوجها للزواج من غيرها



- إكسسوراتها



تحل اليوم 7 مارس ذكرى ميلاد الفنانة كوكا، التي اشتهرت بأدوار البدوية والتي جسدتها ببراعة كبيرة وكانت تعتبر في ذلك الفترة الوحيدة التي تقوم بتلك الأدوار.اسمها الحقيقي ناجية إبراهيم هلال وهي من مواليد السودان، وبدأت مشوارها الفني من خلال العمل في الاستوديوهات ممونتيرة، وهناك تعرفت على المخرج نيازي مصطفى وبدأت مشورها الفني.بعد أن اكتشفها المخرج نيازي مصطفي تزوج منها، ولكن ولم تستطع ان تنجب منه أي أطفال، فدفعته للزواج بأخرى لعدم قدرتها على الإنجاب فتزوج من الراقصة والممثلة نعمت مختار.دائما ما كنت تظهر علينا الفنانة كوكا بالملابس البدوية، بسبب ارتباطها بالأدوار التي تجسد هذه الشخصية، نظرا لأنها في بدايتها كانت أكثر أعمالها تجسد الأدوار البدوية.دائما كانت تتزين بالإكسسورات المرتبطة بالزاي البدوي، وهذا ما كان يميزها بشكل كبير فترتدي إكسسورات الفضة والملونة من غوايش وحلقان، وغيرها من، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالاتها بالملابس البدوية إلي الملابس العصرية.