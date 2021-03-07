234 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الأحد، 234 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 272 ألفا و851 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية على موقعها الإلكتروني أن حصيلة الوفيات بلغت 3576 حالة؛ عقب تسجيل 9 وفيات جديدة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2556 حالة على مستوى البلاد، من بينها 1410 حالات تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 266 ألفا.