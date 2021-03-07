رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ ضد عبدالله رشدي لوصفه المرأة العاملة بـ«سيدات الاستروكس»

الأحد 07/مارس/2021 - 10:31 ص
عبدالله رشدي
عبدالله رشدي
حسام محفوظ
طباعة
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام ضد الداعية عبدالله رشدي.

وقال صبري في بداية بلاغه، إنَّ المبلغ ضده الداعية عبدالله رشدي اعتاد في الفترة الأخيرة، نشر مقاطع فيديو وبوستات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتسبب من خلالها في إثارة الجدل والرأي العام، بسبب تصريحاته التي تنحصر دائمًا بين التحريض ضد الديانات السماوية الأخرى، وبين اعتماده إهانة المرأة.

وتابع صبري في بلاغه: «كان آخرها عبر منشور على فيسبوك، حينما خاطب الرجال قائلًا (لا تتزوج بامرأة تفضل العمل عند الناس على العمل في منزلها هن سيدات استروكس، ولا تتزوج التي تقول لك شغل البيت مش فرض عليّا، واتركها لــ بابي ومامي لتنير لهما حياتهما)».

وتابع: «التصريحات التي تنشر من قبل بعض الدعاة، ما هي إلا أنَّهم يستخدمون الدين للمكسب وإثارة الجدل، والإسلام يحرص على وضع المراة في أبهى صورة ويضرب بها المثل في جميع الأنحاء، وحرر المرأة بعد أن كانت تُقتل وأعطاها حقوقها».

وأشار إلى أنَّ الإسلام كرم المرأة منذ 1400 سنة، والآن نهد في المرأة ونسلب حقوقها بهذه التصريحات والفتاوى الشاذة الرخيصة، وطالب صبري تقديم الداعية المذكور للمحاكمة الجنائية بأحكام قانون ازدراء الأديان وتحديدا المادة 98 من قانون العقوبات بمواد تجريم ازدراء الأديان في مصر والتي جاء نصها صريحًا: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من يستغل ويستخدم الدين في الدعوة أو الترويج عن طريق الكلام أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، الأفكار المتطرفة بهدف تحريض الفتنة والانقسام أو ازدراء أي من الأديان السماوية أو الطوائف التابعة لها أو المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نقابة الصحفيين تطالب «الصحة» بالتحقيق فى واقعة «صحفى الإسكندرية»

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الصور

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

الأكثر قراءة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات