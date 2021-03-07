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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دموية». كشف خطة أردوغان للوقيعة بين أحزاب المعارضة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:25 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشف محلل سياسي تركي، تفاصيل الخطة الدموية التي ينفذها الرئيس التركي رجب أردوغان، عقابا لحزب الخير المعارض على موقفه من الحزب الكردي، حسبما نشرت جريدة "زمان" التركية.

وقال الكاتب والمحلل التركي سعيد صفاء، إن المخابرات التركية تستعد لتنفيذ عمليات اغتيال صاخبة ضد أبرز القياديين في حزب الخير القومي وتحميل المسؤولية لحزب العمال الكردستاني الإرهابي.

وأفاد الكاتب في فيديو نشره عبر قناته على موقع "يوتيوب" أن أردوغان اتخذ هذا القرار بعدما فشلت خطته في إقناع حزب الخير القومي بقيادة ميرال أكشنار بالتوحد وراء قرار إغلاق الحزب الكردي بدعوى الإرهاب.

وقال صفاء، وهو رئيس تحرير موقع "خبردار" الإخباري، إن مصادره المطلعة على خفايا حزب العدالة والتنمية أكدت له، استنادًا إلى "معلومات موثوقة"، أن الرئيس أردوغان قرر تنفيذ خطة دموية للإيقاع بين حزب الخير وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الذين يعتبران من أهم عناصر تحالف الأمة المعارض الذي يضم كذالك حزب الجمهوري.

ويقود تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية حملة للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، يستغلان فيها تهمة الإرهاب التي تلصق بالحزب الكردي بسبب اتهامه بالعلاقة مع حزب العمل الكردستاني الذي يصفه بالارهاربي.


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