أمريكا وكوريا الجنوبية تخفضان حجم التدريبات العسكرية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن القوات المسلحة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تخطط لتنظيم مناورة صيفية على نطاق أصغر بسبب وباء كورونا.وجاء في بيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة أن التدريبات المشتركة من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين وتستمر تسعة أيام.وقال البيان إن واشنطن وسول قررتا إجراء التدريبات "بعد الأخذ في الاعتبار بشكل شامل وضع كوفيد19-، والحفاظ على وضع الاستعداد القتالي، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام".وأضاف البيان أن التدريب المحاكي بالكمبيوتر لن يشمل مناورات في الهواء الطلق، والتي تم تنفيذها على مدار العام، وسيتم "تقليص" القوات والمعدات المشاركة بسبب الوباء.ومن المقرر أن تركز التدريبات بشكل أساسي على ضمان استعداد القوات، ويتمركز 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بهدف ردع كوريا الشمالية.وسبق أن انتقدت بيونجيانج مناورات مماثلة ووصفتها بأنها جزء من خطط لغزو كوريا الشمالية.