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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:30 ص
ارتفاع حالات الوفاة
ارتفاع حالات الوفاة
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أعلن المعهد العالي للصحة والمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن الفترة بين مارس وديسمبر 2020، تم تسجيل 108.178 حالة وفاة أكثر من المتوسط، مقارنة بالفترة نفسها في السنوات من 2015-2019، بزيادة 21%، مع الأخذ في الاعتبار تأثير وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على إجمالي الوفيات.

وذكر المعهد حسبما أفادة وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا ميد) اليوم الأحد أنه في عام 2020، كان إجمالي الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب هو الأعلى على الإطلاق في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تم تسجيل 746.146 حالة وفاة، أي بزيادة 100.526 حالة وفاة عن المتوسط في الفترة بين 2015-2019، بارتفاع 15.6%.

ومنذ بداية الوباء وحتى 31 ديسمبر 2020، شكلت الوفيات الناجمة عن كورونا 10.2% من معدل الوفيات من جميع الأسباب على المستوى الوطني.

واعتبارًا من منتصف أكتوبر 2020، أصبحت آثار الموجة الثانية من وباء كورونا على إجمالي الوفيات واضحة بشكل متزايد، وبالنظر إلى الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، فقد كان هناك 213 ألف حالة وفاة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، بزيادة 52 ألف حالة عن المتوسط لنفس الفترة من 2015 إلى عام 2019.

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