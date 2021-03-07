لمواجهة كورونا.. إجراءات وقائية بقطاعات «الري»

تواصل وزارة الموارد المائية والري، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات.وقامت أجهزة الوزارة، اليوم الأحد، بحملة مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة، وإتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها، والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه، والجراجات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر، مع الالتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين.