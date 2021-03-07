مقتل 3 صيادين فلسطينيين فى بحر غزة جراء انفجار غامض

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل ثلاثة صيادي أسماك فلسطينيين، اليوم الأحد، خلال عملهم في بحر قطاع غزة جراء انفجار غامض.وقالت المصادر إن الصيادين الثلاثة قضوا جراء انفجار في مركبهم في عرض البحر قبالة ساحل جنوب قطاع غزة.وبحسب المصادر لم يعرف على الفور مصدر الانفجار.