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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 علامات تنذر بفشل الزواج في المستقبل بين الشريكين

الأحد 07/مارس/2021 - 11:09 ص
فشل الزواج في المستقبل
فشل الزواج في المستقبل بين الشريكين
سلمى بدر
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تعتبر فترة الخطوبة أهم فترة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، فهي أكثر الأوقات التي يتم التعامل فيها مع أهل الطرفين، والتعرف على شخصيات بعضهم البعض، وإذا نجحت يكون ذلك بمثابة علامة تدل على نجاح الزواج.

وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا عن بعض الأفعال التي قد تصدر من أحد الشريكين في فترة الخطوبة تدل على فشل الزواج اذا تم بينهما، وكانت كالتالي:

1- العنف:
أول العلامات التي تنذر بفشل كل شيء بين الشريكين هو العنف سواء العنف اللفظي او العنف الجسدي، فحدوث ذلك في فترة الخطوبة يعني أن الشريك سوف يفعل ذلك ويكرره بعد الزواج وأنه متعود على تلك النقطة، ويمارس ذلك العنف مع أهله.

2- التفتيش وعدم الثقة:

عدم الثقة أو تفتيش أحد الطرفين وراء الطرف الآخر، من تفتيش في الهاتف أو أي شيء يخص الطرف الاخر فهذا لا يعني الغيرة بل هي عدم ثقة.

3- تدخل الأهل دائما بشكل كبير:

تدخل الأهل في كل كبيرة وصغيرة تحدث بين الطرفين ينذر بأنهم غير متفاهمين، ولا يمكنهما حل مشاكلهما بأنفسهما، ويجب الأخذ بالاعتبار أنه كلما اتسعت دائرة الأفراد داخل المشكلة كبرت ويصعب حلها.

4- إهانة الأهل:

عندما يبدأ أحد الطرفين بالتطاول على الآخر بإهانة الأهل، فتلك نقطة لا مكن التغاضي عنها أبدا ويجب الوقوف عندها وعدم إتمام الموضوع.

5- كثرة المشاكل:

كثرة المشاكل بين الطرفين تعني عدم التفاهم نهائيا، واستحالة العيش بينهما في المستقبل فهما لا يتحملان بعضهما البعض مما يعني فشل ذلك الزواج.

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