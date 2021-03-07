تطعيم 22 ألفًًا بلقاح كورونا فى الأردن اليوم

قالت وزارة الصحة الأردنية، إنه سيتم إعطاء أكثر من 22 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، اليوم الأحد، للمواطنين المسجلين في المنصة عند مراجعتهم للمراكز الصحية المعتمدة بالمملكة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللقاحات التي سيتم إعطاؤها هي للمواطنين الذين قد حان دورهم اليوم، لتلقي اللقاح.وأضافت أنه سيتم إعطاء 20 ألف مواطن الجرعة الأولى من اللقاح، بينما سيتلقى 2500 شخص الجرعة الثانية منه.وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم البدء بإعطاء الجرعة الثانية في مركز الزعتري اليوم وغدًا.