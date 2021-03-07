«الكسنزانية» ترحب ببابا الفاتيكان.. وتعترض لـ«تجاهل أهل السنة» بالعراق

أصدرت الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق، بيانا رحبت فيه بزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، وقالت: "بمحبة غامرة تجللها الأخوة الإنسانية تستقبل قلوبنا قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والكنيسة الكاثوليكية بالعالم".وأضاف بيان الطريقة: "نقول لبابا الفاتيكان إن حرصكم على زيارة العراق موطن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، دليل قاطع على أن المؤمنين في العالم بكل أديانهم بحاجة إلى الرجوع إلى أصل مبارك جامع يعودون إليه يرسخ في قلوبهم عقيدة وحدة الأديان السماوية نسبا وروحا ودعوة، فميراث النبوة الإبراهيمية الحنيفية ميراث واحد تلقاه الأنبياء من أبيهم إبراهيم عليه السلام، لعبادة الله سبحانه وتعالى، وقيادة البشرية نحو الخلاص من آثام الكراهية والجهل، والظلم، والعبودية، والفرقة (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) آل عمران: 64]".وتابع: "إننا في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية نتشارك مع توجهات كل أهل الخير في العالم، إذ لم نألوا جهدا في الدعوة الى التصالح الإنساني بين الشعوب والأديان والقوميات، اقتداء بما دعا إليه رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإيمانا بمبادئ السلام والمحبة التي ضحى من أجلها سيدنا عيسى عليه السلام، فنال ما نال من أذى الظالمين".واستكملت الطريقة الكسنزانية: "فيا ضيفنا العزيز، لمست أرواحنا فيضا من الصدق في تعاملكم وكنا نأمل لو أن منهاج زيارتكم الكريمة اتسع فشمل جهة تمثل مكونا مهما ورئيسا من مكونات الشعب العراقي، إلا وهو المكون السني بعناوينه ورموزه الكبيرة، لاسيما الطرق الصوفية، التي لها ثقلها في المجتمع العراقي والعالم، کطريقتنا القادرية الكسنزانية والتي تعد الامتداد الحقيقي لمنهج سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، والذي يشكل 75% من مسلمي العالم على نهج القادري العلوي وإن إهمال هذا الثقل الديني يعد خللا قد يتحمل مسؤوليته الكبرى منظمو منهج الزيارة الذين أغفلوا هذا الطيف الواسع، والترحيب بقداستكم نزجيه نيابة عن قلوب الملايين من أهل التصوف أتباع الطريقة الكسنزانية المنتشرين في جميع بقاع العالم تلك القلوب التي نزعت عنها ظلمة الكراهية والحقد، فأصبحت موطنا للمحبة الإنسانية، التي من أجل نشرها بعث الله إبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، فلتنعم يا قداسة البابا فرنسيس، في بلاد الرافدين، موطن أبي الأنبياء ومحجة الصالحين".