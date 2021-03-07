دراسة: تراجع عدد الطائرات بدون طيار في ألمانيا

أظهرت دراسة حديثة أن عدد الطائرات المدنية بدون طيار وصل إلى ذروته بشكل مؤقت، ويتراجع حاليا.وجاء ذلك في نتيجة دراسة أجرتها جمعية الطيران بدون طيار، وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية أنباء عنها في عددها الصادر اليوم الأحد.وبحسب الدراسة، هناك حاليا نحو 430 ألف طائرة بدون طيار يتم تشغيلها في ألمانيا، وكان عدد مثل هذه الطائرات يزيد على ذلك قبل عامين، وبلغ أكثر من 474 ألف طائرة.وأوضحت الدراسة أنه يتم استخدام أغلب هذه الطائرات، نحو 385 ألف طائرة منها بشكل خاص، ويقل ذلك عما كان عليه الوضع قبل عامين بنحو 15 بالمئة.