التحالف السوداني: جاهزون للمشاركة مع الجيش في العمليات على الحدود

أعلن رئيس وفد التحالف السوداني الفريق سعيد يوسف ماهل، عن جاهزية قوات التحالف المتواجدة بولاية غرب دارفور للمشاركة مع الجيش في العمليات التي يجريها في الحدود الشرقية لاستعادة الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها قوات إثيوبية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سودانية محلية اليوم الأحد.وقال «ماهل» في تنوير صحفي بمطار الخرطوم عقب زيارة تفقدية أجراها على معسكرات التحالف بغرب دارفور، إن الزيارة كانت مثمرة وإنهم وجدوا قبولًا تامًا من قبل الأجهزة الأمنية التي وصفها بالمتماسكة والمترابطة، مشيرًا إلى أن الزيارة امتدت حتى الحدود التشادية لتفقد الجيش.وأضاف أن الزيارة شملت عددا من المعسكرات من بينها معسكر بيضة ونُزُل وكليكل، مبينًا أن هذه المعسكرات جاهزة ومتشوقة للسلام، وجاهزية قوات التحالف السوداني للمشاركة مع القوات المسلحة في الفقشة، وأنهم سيقومون أيضًا بزيارات لكل ولايات السودان المختلفة دون فرز.