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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسجل 7167 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:01 ص
كورونا أوكرانيا
كورونا أوكرانيا
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قال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، إنه تم تسجيل 7167 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و401 ألف و228 حالة.

وأضاف ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك" وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) اليوم الأحد أنه من بين الإصابات الجديدة، 466 طفلا، و172 عاملا طبيا موضحا أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 3 آلاف و956 مصابًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تماثل للشفاء ألفان و147 شخصا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و196 ألفا و520 متعافيا.

وأشار إلى أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفعت إلى 27 ألفا و22 حالة، وذلك بعد تسجيل 103 حالات جديدة.

وسجلت العاصمة "كييف" أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا، خلال الـ24 ساعة الماضية، تليها مدينة فينيتسا وزاكارباتيا ثم إيفانو فرانكيفسك وجيتومير.

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