التجارة الخارجية للصين ترتفع بـ32.2% في أول شهرين من العام

أظهرت بيانات رسمية تم نشرها اليوم الأحد أن إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية ارتفع بنسبة 32.2% على أساس سنوي ليصل إلى 5.44 تريليون يوان (حوالي 838.16 مليار دولار أمريكي) في أول شهرين من عام 2021، ما يعني المحافظة على قوة دفع النمو التي تم تسجيلها في الشهور السابقة.وذكرت الهيئة العامة للجمارك أن الصادرات قفزت بنسبة 50.1% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 14.5%، وذلك من حيث القيمة باليوان.وفي فبراير وحده بلغ إجمالي التجارة الخارجية للصين 2.42 تريليون يوان، بزيادة 57% بالمقارنة بالعام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة.