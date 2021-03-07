رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

27 مليار دولار تكلفة خطة «البنتاجون» لردع الصين في المحيط الهادي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 ص
وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية
ا ش ا
طباعة
قدمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" خطة للكونجرس لردع الصين في منطقة المحيط الهادي، بتكلفة قيمتها 27 مليار دولار تنفق على مدار السنوات الست المقبلة.

وذكر البنتاجون في تقرير أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الخطة المعروفة باسم "مبادرة الردع في المحيط الهادئ"، تشمل قدرات وتعزيزات متطورة بما في ذلك صواريخ باليستية وأجهزة استشعار فضائية، مضيفا أن الخطة تشمل إيجاد طرق لضمان الوصول إلى المطارات والموانئ والمرافق الأخرى اللازمة لدعم هذه الجهود والعمليات الأخرى في المستقبل.

يذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء الخطة في مشروع قانون السياسة الدفاعية لعام 2021، وتشبه الخطة الدفاعية الأمريكية، مبادرة الدفاع الأوروبية التي تم إنشاؤها عام 2018.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

الصور

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

إنفوجراف

image description

بدء توافد الأقباط لحضور قداس الأساقفة الجدد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

صحيفة: ثقة الأمريكيين في لقاحات كورونا تتزايد

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات