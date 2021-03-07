موكب البابا تواضروس يدخل كاتدرائية ميلاد المسيح لبدء قداس الأساقفة الجدد

دخل موكب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ إلى كاتدرائية ميلاد المسيح يتقدمه الآباء المطارنة والأساقفة وأمامهم خورس الشمامسة بقيادة الدياكون إبراهيم عياد مرتلين ألحان الفرح، وذلك لبدء صلوات قداس سيامة سبعة أساقفة جدد.كانت صلوات عشية السيامة أقيمت مساء أمس السبت بالكاتدرائية ذاتها، حيث تم رشم البرنس الخاص بكل أسقف من الأساقفة الجدد. وقدم البابا الآباء الرهبان ملقيًا الضوء على مسيرة كل واحد منهم، معلنًا عن أسماءهم الأسقفية الجديدة.ما جرى ضمن الصلوات طقس المناداة على اثنين من أساقفة العموم، لتجليسهما، وهما نيافة الأنبا مكاريوس الذي أصبح أسقفًا لإيبارشية المنيا وتوابعها والأنبا ساويرس الذي أصبح رئيسًا لديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.شارك في صلوات العشية إلى جانب قداسة البابا، 107 من أحبار الكنيسة.