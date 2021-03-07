إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 116.5 مليون

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 116.5 مليون حالة، حتى صباح اليوم.وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 116 مليونًا و501 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات وصل إلى مليونين و588 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين 65.8 ملبون.وفيما يتعلق بعدد جرعات اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم، جرى إعطاء نحو 300 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا.وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد التطعيمات باللقاحات المضادة لكورونا، تليها الصين ثم دول الاتحاد الأوروبي مجمعة ثم المملكة المتحدة.