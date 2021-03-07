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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 طرق للاحتفال مع ابنتك بيوم المرأة العالمي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:11 ص
يوم المرأة العالمي
يوم المرأة العالمي
سلمى بدر
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اقترب الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى يحل فى 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير مسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.

واعتمد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة في عام 1975م، حيث ظهر في مطلع القرن العشرين في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة تاريخ عالمي خاص بالنساء في جميع أنحاء العالم، وهناك بعض الألوان التي تستخدم هى فقط في يوم المرأة العالمي، حسب وثيقة الأمم المتحدة، وهي الأرجواني، الفوشيا، الأحمر، الأصفر، الأزرق الفاتح.

وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن أفكار للاحتفال باليوم العالمي للمرأة مع الابنة لتعلميها قيمتها وقيمة النساء في العالم.

- كلمة شكر:
يمكن توجيه كلمة شكر للابنة على كل ما فعلته سابقا وجعلها تقول شكرا لأى امرأة تساعدها في أي شيء سواء في المنزل أو خارجه.

- تقديم وردة أو باقة زهور:
يمكن أن يشترى الوالدين باقة من الزهور، أو أي شيء آخر تحبه يجعلها تشعر بأنها مميزة ومحبوبة.

- مشاهدة فيلم كرتون يحكى عن بطلة قوية:
يمكن مشاهدة فيلم كارتون مثل "أليس في بلاد العجائب" أو " فتيات القوة" وغيرها من الأفلام التي تتطرق لأهمية شخصية المرأة في العالم.

- حضور معرض عن المرأة:
يمكن اصطحاب الابنة الى معرض مشغولات يدوية تقيمه سيدات أو معارض فنية أو أى أنشطة أخرى يكون بها الكثير من السيدات لتعريف الابنة أهمية دور المرأة في المجتمع والفن.

- قراءة كتاب ألفته كاتبة كبيرة:
هناك الآلاف من الكتب التي ألفتها مؤلفات رائعات عن نساء قويات، ويكون بالكتاب قصة ملهمة عن شخصيات سيدات أثرن في المجتمع وغيرن فيه.

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